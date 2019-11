MANCHESTER CITY STERLING REAL MADRID / Raheem Sterling scatenato in questo avvio di stagione. Il talento inglese del Manchester City è ancora indigesto all'Atalanta dopo la tripletta dell'andata, battendo con un destro chirurgico Gollini dopo appena 7' sull'invito di Gabriel Jesus nella sfida di 'San Siro'.

Quinto gol inin quattro partite e 14° stagionale per l'attaccante classe '94, che supera(13) nella classifica marcatori della squadra di

Sterling è un osservato speciale soprattutto del Real Madrid per la prossima estate, con i 'Blancos' pronti a mettere sul piatto un'offerta faraonica con il possibile inserimento di Bale nell'operazione. Il club campione d'Inghilterra non avrebbe però nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello, con i 'Citizens' che presto potrebbero avviare le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza attualmente nel 2023.