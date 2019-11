LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Douglas Costa match winner di Lokomotiv-Juventus: il brasiliano ha segnato il gol del 2-1 che ha dato il successo e la qualificazione ai bianconeri.

L'exne ha parlato a 'Sky' nel post gara, rimarcando l'importanza della sua segnatura: "E' stato uno dei gol più importanti fatti da quando sono alla Juve. Trequartista? L'ho fatto 5-6 anni, ora mi devo riadattare in questa posizione. Cosa non mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto? Non sono abituato al freddo, ma abbiamo sempre giocato da squadra e questo è importante".