ATALANTA MANCHESTER CITY VOTI PRIMO TEMPO / Sterling fa male ancora una volta all'Atalanta. Dopo la tripletta della gara d'andata, l'attaccante del Manchester City ha punito la 'Dea' anche a 'San Siro', superando Gollini con un destro chirurgico e capitalizzando al meglio l'invito di Gabriel Jesus. Lo stesso numero nove brasiliano al 42' ha fallito calciando fuori un rigore, concesso dall'arbitro Kulbakov grazie al VAR per il dopo fallo di mano in barriera di Ilicic. I campioni d'Inghilterra creano numerosi pericoli alla difesa atalantina, che soffre il talento dei giocolieri di Guardiola.

Il 'Papu'non si accende,ci prova ma è maldestro in occasione del penalty sbagliato da Gabriel Jesus.

ATALANTA

Gollini 7

Toloi 5

Palomino 5,5

Djimsiti 5

Hateboer 6

de Roon 6

Freuler 5,5

Castagne 5,5

Pasalic 5,5

Gomez 5

Ilicic 5,5

Allenatore: Gasperini 5,5

MANCHESTER CITY

Ederson 6

Cancelo 6

Fernandinho 6,5

Otamendi 6

Mendy 6

de Bruyne 6,5

Guendogan 7

Bernardo Silva 6,5

Mahrez 6,5

Gabriel Jesus 5,5

Sterling 7

Allenatore: Guardiola 6,5

Arbitro: Kulbakov 5,5

TABELLINO

Atalanta-Manchester City 0-1

7' Sterling

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Ilicic. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Sportiello, Kjaer, Masiello, Muriel, Arana, Malinovskyi, Barrow

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; de Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Guardiola

A disposizione: Bravo, Walker, Stones, Aguero, Angelino, Garcia, Doyle

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia)

VAR: Turpin (Francia)

Ammoniti: Djimsiti (A), Toloi (A), Ilicic (A)

Espulsi:

Note: 1' di recupero