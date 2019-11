CHAMPIONS LOKOMOVIC JUVENTUS / Vittoria e qualificazione in terra russa per la Juventus: contro la Lokomotiv Mosca arriva il 2-1 che chiude in maniera definitiva il discorso qualificazione per i bianconeri. Per la squadra di Sarri si era messa subito bene: pronti via e su punizione di Ronaldo (4') il portiere fa una papera colossale e Ramsey tocca la palla prima che varchi la linea di porta, 1-0 Juve. Vantaggio che dura soltanto pochi minuti: al 12' Miranchuck ristabilisce la parità.

Laprovare a spingere per conquistare i tre punti ma rischia anche il colpo del ko: in un'occasione è toccato asalvare sulla linea a porta vuota. Tutto lascia pensare che la gara possa finire 1-1, invece in pieno recupero arriva il gol di Douglas Costa che regala successo e passaggio del turno alla Juventus.

LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS 1-2: 4' Ramsey (J), Miranchuck (L), 93' Douglas Costa (J)

Classifica: Juventus 10*, Atletico Madrid 7, Lokomotiv 3*, Bayer Leverkusen 0