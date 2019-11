CHAMPIONS LOKOMOTIV JUVENTUS RONALDO / Decisione a sorpresa di Sarri a dieci minuti dal termine di Lokomotiv Mosca-Juventus, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions.

Sul risultato di 1-1, il tecnico bianconero ha sostituito(e non Higuain) per far posto a Paulo Dybala. Il fuoriclasse portoghese, autore non di una grande prestazione ma anche del gol del momentaneo vantaggio, è uscito dal campo scuro in volto dimostrando di non aver affatto gradito la sostituzione.