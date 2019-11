LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS PAGELLE/ La Juventus vince, ma convince poco. Lo fa grazie ad una vera e autentica perla di Douglas Costa al 93', che si inventa un gol capolavoro. Un mix di potenza, tecnica e velocità: tutto il repertorio del brasiliano messo a dispozione di una partita sonnacchiosa per lunghi tratti, ma che negli ultimi secondi ha regalato un sussulto di rara bellezza. Bello anche l'assist di Higuain.

Prima di questa prodezza però, la squadra di Sarri ha faticato non poco nella costruzione del gioco, nonostante un possesso palla costante ma poche volte finalizzato alla concretezza. Soprattutto negli ultimi metri. L'importante era vincere comunque, e i bianconeri lo hanno fatto. Adesso sono matematicamente agli ottavi di finale.

LOKOMOTIV MOSCA

Guilherme 5,5 - Una papera clamorosa favorisce la rete di Ramsey, poi decisivo su Higuain e Ronaldo. Niente da fare però quando si presente Douglas Costa in area al 93'.

Ignatjev 6 - Partita accorta, con poche scorribande. Non sfigura però, anche se nel finale viene ingabbiato anche lui sull'out di sinistra e Douglas Costa parte come un treno.

Howedes 5,5 - prova disperatamente a fermare Costa con una scivolata, ma l'asso brasiliano la fa fuori e punta dritto in porta. Fino a qual momento però è autore di una buona gara.

Corluka 5,5 - A mezzo servizio da metà ripresa, anche lui è costretto a piegarsi alla giocata eccezionale di Costa.

Rybus 6 - Spinge poco sulla fascia, arroccato nonostante un Sandro poco ispirato. Avrebbe potuto osare di più, anche perchè quando lo fa riesce a mettere in mezzo un pallone d'oro per il gol di Miranchuk. Riceve un giusto giallo.

Zhemaletdinov 5,5 - Commette lui il fallo che scaturisce la punizione del vantaggio bianconero, anche se mai avrebbe potuto immaginare la papera del suo portiere. Tuttavia si limita a fare schermo davanti alla difesa. Le giocate di rimessa sono poche. Dall'81' Murilo s.v.

Krychowiak 6 - Sua una delle conclusioni più pericolose della gara, che costringe Szczesny alla deviazione. Corre molto in mezzo al campo.

Barinov 6 - Si avventura spesso palla al piede al limite dell'area avversaria. Sostegno per le punte.

Joao Mario 6 - La sua conclsuione a botta sicura, poco prima di uscire, trova l'intervento determinante di Bonucci. Prova ad inventare svariando un po' per tutto il fronte. Ma sono pochi i lampi di genio. Dall'85' Kolomeytsev s.v.

Miranchuk 7 - Un gol da centravanti vero, un altro sfiorato poco dopo. Due giocate importanti e la difesa della Juventus traballante. Gran parte del merito è suo.

Eder 5,5 - Supporta Miranchuk, ma si vede poco in zona gol.

All. Semin 6 - La sua Lokomotiv gioca tutto sommato una buona gara, ma il gran colpo di Douglas Costa la punisce. Forse tardivi i cambi.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Normale amministrazione per lui, con due o tre spaventi legati più che altro a dormite dei compagni in difesa. Incolpevole sul gol del pareggio.

Danilo 5,5 - Sale molto soprattutto nella prima parte di gara, ma la qualità manca: nessun traversone, nessuna incursione degna di nota. Si ferma sulla trequarti con lo scarico.

Bonucci 5,5 - Suo l'errore in marcatura nell'azione che porta al pareggio di Miranchuk. La dormita è evidente, ma si rifà con il salvataggio provvidenziale sulla linea di porta a fronte del forte destro di Joao Mario.

Rugani 5,5 - Nel compitino è diligente, come sempre.

Ma quando le cose si fanno serie va in affanno, come dimostra l'azione successiva al pareggio in cui lascia il solito Miranchuk libero di girare di testa il pallone.

Alex Sandro 6 - Poche le sgroppate in quel di Mosca per lui. Ma in fase difensiva fa tutto bene.

Khedira 6,5 - Fra i migliori in campo in una serata grigia per i bianconeri. Strepitoso il lancio a liberare Higuain al tiro nel primo tempo. Poi i soliti inserimenti senza palla, perfetti, ma che non trovano fortuna. Dal 69' Douglas Costa 7,5 - Offre qualche spunto dal momento in cui entra in campo. Sembra arrugginito, ma al 93' si inventa un gol pazzesco, dove salta mezza difesa russa partendo dall'out di sinistra, con la collaborazione di Higuain. Il vero asso nella manica di questa Juventus.

Pjanic 5,5 - Perde qualche pallone di troppo soprattutto nel primo tempo, fra cui uno grave. Manca l'intrapredenza nelle sue geometrie, stavolta troppo scolastiche per le sue capacità.

Rabiot 5,5 - Troppo rigido, quasi meccanico nelle giocate. Eppure qualche spunto buono c'è, ma insufficiente per pensare che la Juve non possa fare a meno di lui ora.

Ramsey 6 - Gemetrie offensive a fasi alterne. Qualche buona giocata, soprattutto nel primo tempo, poi il calo ad inizio ripresa e la sostituzione. Il gol è fortunoso, merito dell'errore del portiere avversario sulla punizione quasi innocua di Ronaldo. Dal 64' Bentancur 6 - Sarri lo riprova nel ruolo di trequartista al posto di Ramsey.

Higuain 6,5 - Una grande occasione grazie al lancio col contagiri di Khedira, nel primo tempo. Il tiro è perfetto, la risposta di Guilherme pure però. Poi si vede poco, anche perchè i palloni giocabili sono pochi e spesso è costretto ad indietreggiare per giocarne. All'ultimo minuto però l'assist meraviglioso per uno straripante Douglas Costa. Vale una vittoria pensantissima.

Ronaldo 6 - Una punizione decisiva ai fini dell'errore grossolano di Guilherme e del vantaggio firmato Ramsey. Poi una gran conclusione nella ripresa che trova la risposta del portiere. E la sostituzione, un po' inaspettata ma non certo per la prestazione. Dall'82' Dybala s.v.

All. Sarri 5,5 - La Juventus fa molto possesso palla ma poco gioco. C'è poca concretezza sulla trequarti, a parte qualche sussulto nel finale. Tanti i movimenti, poca la velocità nel fraseggio. E la difesa a tratti dorme paurosamente. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma Douglas Costa alla fine lo premia per la scelta di inserirlo in campo.

Arbitro: Buquet 6 - Dirige bene una partita sicuramente molto tranquilla sotto l'aspetto agonistico. Ne ammonisce in totale tre, fra cui Douglas Costa per aver tolto la maglia dopo il gol.

TABELLINO

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

Lokomotiv Mosca (4-4-1-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (dall'81' Murilo), Krychowiak, Barinov, Joao Mario (dall'85' Kolomeytsev); Miranchuk, Eder. A disp.: Magkeev, Zhivoglyadov, Cerqueira, Idowu, Tugarev, Kochenkov. All.: Semin.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (dal 69' Douglas Costa), Pjanic, Rabiot; Ramsey (dal 64' Bentancur); Higuain, Ronaldo (dall'82' Dybala). A disp.: Demiral, De Sciglio, Matuidi, Buffon. All.: Sarri.

Arbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Marcatori: 3' Ramsey (J), 12' Miranchuk (L), 93' Douglas Costa (J)

Ammoniti: 39' Bonucci (J), 83' Rybus (L), 93' Douglas Costa (J)

Espulsi: