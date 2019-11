Milan, nuovo modulo: difesa a tre per Pioli

MILAN MODULO CAMBIO / Serve un cambio di marcia in casa Milan. Le prossime due partite sono davvero proibitive, contro Juventus e Napoli ma Stefano Pioli con la sua squadra è al lavoro per cercare di porre rimedio alle varie difficoltà riscontrate sia in difesa che in attacco. Un'idea potrebbe essere quella di cambiare modulo e di affidarsi alla difesa a tre, che darebbe maggiore solidità al reparto. Calabria e Conti faticano soprattutto in fase difensiva e Theo Hernandez sarebbe più libero di esprimersi avendo le spalle coperte.

Con una difesa a tre, poi, troverebbe spazio Ricardo Rodriguez, in attesa del ritorno in campo di, che è diventato grande da centrale nell'Atalanta di Gasperini., Krunic che tanto bene ha fatto con la Lazio, completerebbero il centrocampo. In avantisempre più centrale negli schemi di Pioli giocherebbe con due tra, Suso ormai recuperato, e

3-4-2-1 - Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Krunic, Bennacer, Theo Hernandez; Calhanoglu, Paquetà (Suso); Piatek (Leao)