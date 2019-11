LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS GOL CRISTIANO RONALDO RAMSEY / Cristiano Ronaldo 'beffato' da Ramsey durante Lokomotiv Mosca-Juventus, gara valevole per la quarta giornata dei gironi di Champions League.

Al minuto 3, con una violenta punizione calciata da posizione defilata, il portoghese ha messo in difficoltà il portiere, che ha fatto passare il pallone sotto le gambe. Tuttavia, prima che entrasse definitivamente in porta, nonostante le immagini ancora non sembrino chiarire del tutto, la sfera è stata toccata da Ramsey, al quale la Uefa ha quindi deciso di assegnare la rete. Clicca qui per restare aggiornato