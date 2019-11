LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS NEDVED / A pochi attimi dalla gara di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, Pavel Nedved ha fatto il punto sulla Juventus: "Credo che loro saranno molto più offensivi in casa, perché sono molto pericolosi.

Noi abbiamo cercato di mettere i migliori del momento, sono state fatte scelte tecniche, sono state fatte scelte logiche - spiega a 'Sky Sport' - Trequartista ideale? Oggiperché giocherà.in tribuna perché ha giocato tante partite, a mio avviso di grande livello. E' stata fatta una scelta logica, ma Bernardeschi oe Ramsey ci stanno bene in quel ruolo.può fare molto bene. Lokomotiv chiusa? Secondo me cambierà leggermente, ci sono giocatori esperti ma mi aspetto anche pericolosità in fase offensiva. In casa proveranno a fare qualcosina in più".