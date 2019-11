BORUSSIA M'GLADBACH ROMA CONFERENZA STAMPA FONSECA / Giornata di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico dei giallorossi in conferenza stampa in vista del match di EuropaLeague contro il BorussiaM'Gladbach. Segui le parole del mister con Calciomercato.it:

IMPORTANZA EUROPA LEAGUE - "Chi lavora alla Roma deve pensare sempre a vincere qualsiasi sia la competizione. Bisogna pensare che domani giocheremo contro una grande squadra e dobbiamo vincere".

RIGORE INESISTENTE - "Ormai è passato, ora bisogna pensare a domani. Decisiva? E' più decisiva per il Borussia ma importante anche per noi.

Sarà una partita diversa..."

DZEKO - "E' molto importante per noi, sta giocando senza maschera ed è un segnale che sta bene".



PROBLEMI INFORTUNI - "E' disposto a tagliarsi lo stipendio per giocare meno partite? Sì perché no? (Sorride, ndr.). Sono disposto a tutto anche perdere del denaro per avere uno spettacolo migliore, con i giocatori migliori. In questo momento si giocano troppe partite e questo comporta problemi fisici. Va trovato un sistemare per organizzare meglio i calendari. E' impossibile avere così giocatori al 100%, se fosse necessario, ripeto, io mi taglierei l'ingaggio."

FLORENZI - "E' pronto a giocare domani, non parlo delle mie conversazioni con i calciatori. Lui può giocare in diverse posizioni".

TURNOVER - "Penso che se si può cambiare meglio farlo ma in questo momento non possiamo farlo con tanti giocatori. La verità è che se domani potessi cambiare lo farei ma non è possibile adesso"