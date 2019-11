INTER TRAMEZZANI CONTE / Sta facendo discutere l'ennesimo sfogo post partita di Antonio Conte. Della situazione in casa nerazzurra ha parlato l'ex Paolo Tramezzani, che ai microfoni di 'CalciomercatoNews.com' ha dichiarato: "Conoscendo il soggetto, credo che le esternazioni siano dipese dalla delusione. Certo, lui in questo momento è in difficoltà sotto il profilo della rosa.

Comprendo il suo sfogo, ma è la terza volta che rilascia alcune dichiarazioni e sono curioso di vedere se la società questa volta prenderà una posizione. Me l'aspetto". L'ex difensore ha poi parlato della lotta scudetto, delle chance di passaggio del turno in Champions League e di calciomercato

