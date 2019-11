CALCIOMERCATO UDINESE GOTTI / Luca Gotti resta sulla panchina dell'Udinese. Almeno fino alla prossima gara di campionato contro la Spal. La sorprendente decisione, riporta 'Sky Sport', è stata presa e difficilmente verrà cambiata, nonostante la volontà espressa dal tecnico di tornare nel ruolo di vice.

In caso di nuova vittoria domenica pomeriggio, inoltre, non sarebbe escluso un tentativo dei friulani di convincerlo a restare alla guida della squadra. Gotti, che ha esordito vincendo contro il, darà quindi ulteriore tempo alla società per stabilire i suoi piani: clicca qui per restare aggiornato. In caso di nuovo arrivo in panchina, tra i nomi caldi restano Waltere Davide, che, grazie alla pausa per le Nazionali, avrebbero il vantaggio di lavorare due settimane prima di esordire in panchina nello scontro diretto contro la