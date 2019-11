CALCIOMERCATO NAPOLI PANCHINA DOPO ANCELOTTI SPALLETTI ALLEGRI GATTUSO / Ore frenetiche in casa Napoli dopo l''ammutinamento' dei giocatori nei confronti della società, che ha portato alla dura presa di posizione del club di Aurelio DeLaurentiis, sempre più furioso. Il Napoli sta vivendo il peggior avvio dal 2011 e gli ultimi avvenimenti non rafforzano la posizione di Carlo Ancelotti, con il numero uno azzurro che potrebbe decidere ad un clamoroso cambio di rotta se non nell'immediato a fine anno.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato azzurro CLICCA QUI . La situazione per l'ex tecnico di Real Madrid e Milan è dunque davvero critica e in casa dei campani si sta già pensando al suo sostituto. I l nome che spicca nella lista dei possibili nuovi tecnici del Napoli è quello di Luciano Spalletti. Il suo profilo è stato accostato alla panchina azzurra da tempo ma non va scartata l'ipotesi Massimiliano. Più difficile ma non impossibile è l'dea che porta a Rino. Difficilmente l'ex Milan rifiuterebbe la panchina del Napoli e il suo passato dimostra che nessuno come lui sa allenare in ambienti non proprio facili