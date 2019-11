BRESCIA GROSSO BALOTELLI TONALI / "Non sono preoccupato, per me è una grande opportunità, è un bel momento per la mia carriera". Così Fabio Grosso si è presentato in conferenza stampa, la sua prima da nuovo tecnico del Brescia. Grosso, ufficializzato ieri come nuova guida del club lombardo, ha dichiarato di voler puntare su Balotelli e Tonali: "Hanno qualità che non si discutono.

Nel gruppo di squadre che lottano con noi non vedo giocatori con queste qualità. Mario è un po' discontinuo, ma è un grande talento. Ha un potenziale enorme e cercheremo di sfruttarlo al meglio". Sull'opportunità Brescia: "E' stata una cosa improvvisa, sono molto contento di questa occasione, è un'avventura difficile ma stimolante. E' la prima volta che subentro a qualcuno, ma ho trovato un gruppo disponibile e una squadra che ha tante caratteristiche. So cheha fatto un lavoro importante, anch'io cercherò di lasciare una mia impronta".