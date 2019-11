LAZIO CELTIC CONFERENZA INZAGHI / Vigilia di Europa League in casa Lazio. Domani i biancocelesti ospiteranno il Celtic nel primo match di ritorno della fase a gironi. Simone Inzaghi ha presentato la sfida dell'Olimpico in conferenza stampa: "Dobbiamo assolutamente vincere e muovere la classifica, sapendo che non sarà una gara semplice perché il Celtic è una squadra fisica e con giocatori di qualità.

Formazione? Non ho ancora un’idea ben precisa, perché abbiamo finito queste tre partite ravvicinate con dei problemi. Non ci saranno, che è squalificato., invece, sono da valutare. Caicedo ha un grosso ematoma ma non ha fratture per la botta presa alla clavicola, Correa ha preso un colpo in allenamento. Leiva è affaticato così come, ma per questi ultimi due sono fiducioso. Abbiamo speso tanto, ma sono arrivate le prestazioni e i risultati".