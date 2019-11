CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI FUTURO / A Napoli in queste ore si sta consumando una vera e propria tempesta dopo quanto accaduto ieri sera nel post-partita del San Paolo. Dai risultati negativi al ritiro forzato, passando per l'ammutinamento dei calciatori all'ultimo comunicato della società, la situazione è incandescente e non risparmia proprio nessuno.

Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' Aurelioè rimasto a lungo al lavoro con l’avvocatoper preparare le sanzioni economiche da infliggere ai calciatori dopo l'accaduto della serata.però non sarebbe al riparo dalla furia del presidente azzurro ed anzi è seriamente in discussione. De Laurentiis infatti con il legale sta valutando anche la soluzione migliore per arrivare alla separazione con l’allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI