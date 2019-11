CALCIOMERCATO VITESSE HONDA / Dopo i moltissimi appelli social delle scorse settimane, l'ex milanista Keisuke Honda ritrova finalmente il calcio giocato.

A comunicarlo è stato il, club diche ha ufficializzato l'arrivo del nipponico classe 1986 fino al giugno 2020: "Keisuke Honda ha firmato un contratto con Vitesse. Il 33enne giapponese e il Vitesse hanno concordato un impegno fino alla fine della stagione". Nel comunicato anche le prime parole dell'ex CSKA: ""È da un po 'che non gioco a calcio nei Paesi Bassi. Spero che i tifosi olandesi si ricordino ancora di me. Ad ogni modo, farò di tutto per impressionare in campo. Voglio essere importante per la squadra e non vedo l'ora di giocare per i tifosi".