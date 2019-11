COPA LIBERTADORES 2019 RIVER FLAMENGO LIMA / La Copa Libertadores cambierà nuovamente sede per la finalissima dell’edizione 2019 proprio come accaduto nell'ultimo atto dell'anno scorso quando il ritorno del 'Superclasico' tra River e Boca fu disputato al 'Santiago Bernabeu'.

La storia si ripete 12 mesi dopo con la finalissima trache non si giocherà allo stadio Nacional di Santiago delma al Monumental di. Questa la decisione comunicata dalladopo una riunione con i vertici di Flamengo e River Plate. "Le nuove circostanze di forza maggiore, considerando la sicurezza dei giocatori, del pubblico e delle delegazioni, hanno motivato la decisione di portare la finale del Conmebol Copa Libertadores 2019 a Lima, in Perù, e mantenere come data quella del 23 novembre", si legge nella nota della federazione.