CALCIOMERCATO MILAN DE PAUL INTER UDINESE / A caccia di rinforzi per gennaio per inseguire l'obiettivo Europa che, ad oggi, sembra ormai proibitivo. Il Milan si guarda intorno ed è pronto ad investire a gennaio per cercare di migliorare la squadra. Si profila una doppia sfida con l'Inter. A centrocampo entrambe le milanesi sono interessate a Rakitic, mentre in attacco il club rossonero avrebbe individuato in Rodrigo De Paul il primo obiettivo.

Stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', il giocatore argentino sarebbe infatti la prima scelta della dirigenza rossonera. L'Inter starebbe pensando di inserire delle contropartite tecniche nell'affare e non è escluso che anche il Milan possa cercare di abbassare le ricche pretese dell'inserendo delle pedine di scambio. De Paul però non è l'unico nome gradito. Angel, tormentone dell'estate rossonera, resta comunque nel mirino della dirigenza, così come piace Brahim. Ilavrebbe tra l'altro offerto il giocatore spagnolo in prestito.