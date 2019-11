CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO CALLEJON MERTENS / Sono ore caldissime in casa Napoli dopo l'ammutinamento della squadra nei confronti della società. In bilico anche la panchina di Carlo Ancelotti dopo le ultime frizioni con il presidente De Laurentiis. Tra i nomi caldi per un'eventuale sostituzione dell'allenatore ci sono Allegri e Spalletti, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato a 'Calcio Napoli 24', infatti, tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Rino.

Inoltre, Venerato riferisce che Callejon e Mertens, entrambi in scadenza a giugno e "con la testa altrove", potrebbero partire già a gennaio. Si preannunciano mesi decisivi per il futuro del Napoli.