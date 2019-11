CHELSEA AJAX ROCCHI TADIC / Gol, spettaccolo e tantissimi polemiche ieri sera tra Chelsea e Ajax, gara finita con un pirotecnico 4-4 con tanto di due esplulsioni, due autogol e due calci di rigore. Non è quindi fatto mancare nulla l'arbitro italiano Gianluca Rocchi, che ha fatto discutere proprio per la sua direzione di gara, attirando su di se la furia dei 'Lancieri'.

Un match che non è andato giù in particolar modo a Dusanche ha attaccato in modo diretto: "Siamo stati i migliori in campo e siamo delusi, perché dovremmo parlare dell’Ajax e del nostro bel gioco, ma non possiamo farlo perchè è arrivato un tizio che ci ha rubato tutto - le parole da riportate 'AS' - C'era un fallo su Blind che ha preso il secondo giallo, poi anche il secondo giallo di Veltman: nella mia vita non ho mai visto un triplo castigo, mai. Tutto inizia con un fallo di Pulisic su Blind. Non mi piace cercare scuse nè parlare di altre persone, ma dovremmo raccontare di come siamo stati superiori al Chelsea e nonpossiamo perchè qualcuno ha distrutto tutto”.