CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Autore di un pessimo avvio di stagione, Franck Kessie non è riuscito ad invertire la rotta nemmeno dopo il cambio in panchina. Dopo la pessima prestazione contro la Roma, l'ex centrocampista dell'Atalanta è stato mandato in panchina da Pioli nel turno successivo contro la Lazio.

La sua permanenza in rossonero sembra sempre più in bilico, al punto che la dirigenza delsta valutando di prendere in considerazione offerte per lui già durante il calciomercato di gennaio.

Secondo 'Sport-Mediaset', negli ultimi giorni c'è da registrare un ritorno di fiamma del Wolverhampton che già la scorsa estate si era interessato all'ivoriano. Se dovessero arrivare offerte da 25 milioni di euro, la partenza di Kessie potrebbe materializzarsi veramente nei prossimi mesi.