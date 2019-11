Calciomercato, Carrera chiama la Serie A: nuova pista oltre l'Udinese

CALCIOMERCATO UDINESE CARRERA SASSUOLO - L'Udinese deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore dopo l'esonero di Tudor. Domenica i friulani sono stati guidati da Gotti, che ha centrato una bella vittoria nello scontro diretto in casa del Genoa.

In prima fila sembrano esserci Waltere Massimo, con quest'ultimo che in una recente intervista ha dichiarato che vorrebbe allenare presto in. Oltre a quella bianconero, ad ogni modo, potrebbe esserci un'altra panchina per l'ex tecnico dello Spartak Mosca, ossia quella del, che sta valutando la posizione didopo gli ultimi deludenti risultati.