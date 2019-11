CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Il Flamengo vuole Gabigol a titolo definitivo. Un concetto ribadito con forza anche dal presidente del club brasiliano ai nostri microfoni.

Ancora di proprietà dell', l'attaccante ex Santos non sarebbe però così convinto di sposarsi definitivamente con i rubronegros. Stando a 'UOL Esporte', infatti, il 23enne mancino starebbe temporeggiando nell'intento di dare la priorità ad eventuali proposte europee, nonostante il Fla e i nerazzurri abbiano già raggiunto un accordo, come annunciato dal dirigente brasiliano Marcos Braz.