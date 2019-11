Udinese, UFFICIALE il rinnovo di Troost-Ekong

CALCIOMERCATO UDINESE UFFICIALE TROOST-EKONG RINNOVO CONTRATTO 2023 - Dopo la vittoria sul Genoa, in trasferta, l'Udinese pensa anche al mercato.

In particolare, alle conferme dei suoi punti fermi: attraverso i propri account social ufficiali, il club della famigliaha comunicato il prolungamento contrattuale di Williamfino al 30 giugno 2023. Arrivato in bianconero nell'agosto del 2018, il 26enne difensore centrale olandese ha collezionato dieci presenze in stagione, saltando soltanto due match.