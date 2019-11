Calciomercato Fiorentina, è svedese il rinforzo per Montella

CALCIOMERCATO FIORENTINA BOJANIC - La ricerca di rinforzi a centrocampo potrebbe portare la Fiorentina fino in Scandinavia.

Stando a quanto si legge sul sito 'footballdirekt.se', infatti, gli osservatori viola starebbero monitorando la situazione di Darijan, 24enne mediano svedese di origini croate, che lo scorso gennaio è passato dall'Helsingborg all', dove ha messo a segno 4 gol e fornito 12 assist vincenti. Sebbene non una vera e propria trattativa non sia stata ancora intavolata, il club gigliato sembra intenzionato a dare l'assalto già a gennaio.