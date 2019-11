CHAMPIONS LEAGUE LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS ATALANTA MANCHESTER CITY CALCIOMERCATO FORMAZIONI DIRETTA TV / Nuova serata di Champions League, le squadre italiane impegnate quest'oggi sono Juventus e Atalanta. I bianconeri di Sarri, nel girone D, sono di scena in casa della Lokomotiv Mosca e hanno a disposizione il match point qualificazione. Campioni d'Italia in vetta al girone con 7 punti insieme all'Atletico Madrid, i russi inseguono a quota 3: replicando la vittoria di due settimane fa, si brinda agli ottavi di finale con due gare di anticipo. Per i bergamaschi, invece, nuova sfida contro il Manchester City dopo il pesante ko per 1-5 in Inghilterra. La squadra di Gasperini è ultima e ancora a zero punti nel girone C, chance di qualificazione ormai ridotte al lumicino, ma i nerazzurri vogliono regalarsi una serata di grande calcio, conquistando i primi storici punti nella competizione. Calciomercato.it fa il punto sulle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Lokomotiv Mosca-Juventus, formazioni e calciomercato: Miranchuk osservato speciale

Alcune assenze pesanti per Sarri, che dovrà fare a meno dell'infortunato de Ligt e dello squalificato Cuadrado. In forte dubbio anche la presenza di Dybala, ecco come dovrebbe schierarsi la formazione bianconera. Confermato il 4-3-1-2, in difesa accanto a Bonucci potrebbe esserci Demiral, che pare in vantaggio su Rugani. Danilo e Alex Sandro sulle fasce, a centrocampo fiducia al trio Khedira-Pjanic-Matuidi. Ramsey dovrebbe agire alle spalle della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Higuain, per cercare i gol qualificazione. Robusto 3-5-1-1 per i russi, con l'ex Howedes nella linea difensiva. Krychowiak e Joao Mario a guidare la folta linea di centrocampo, in avanti unica punta il portoghese Eder, supportato da Miranchuk. Proprio Miranchuk avrebbe impressionato Sarri, dopo il gol e la buona prestazione dell'andata. Occhi puntati sulla prestazione del giovane fantasista, non l'unico innesto futuribile per il mercato bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS

Lokomotiv Mosca (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Corluka, Howedes; Ignatyev, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Rybus; Miranchuk; Eder. All. Semin.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri



Atalanta-Manchester City, probabili formazioni e calciomercato

Gasperini non recupera Zapata, il bomber colombiano ancora fuori nonostante un tentativo in extremis svolgendo la rifinitura con i compagni. Solito 3-4-1-2 per i nerazzurri, con Toloi, Djimsiti e Palomino davanti a Gollini. Sulle fasce, Hateboer e Castagne vista l'assenza di Gosens, in mezzo gli intoccabili Freuler e De Roon. Gomez agirà alle spalle di Ilicic e Pasalic, mentre Muriel dovrebbe partire dalla panchina. Nel Manchester City, consueto 4-3-3, con De Bruyne a centrocampo con Gundogan e Fernandinho e il tridente formato da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. Inglesi a caccia di una vittoria che significherebbe qualificazione aritmetica, tiene banco il futuro di Pep Guardiola su cui si sono riaperte le discussioni. A San Siro, tra i 22 in campo, in chiave mercato l'indiziato principale sarà Gabriel Jesus, nel mirino di Inter e Juventus: ma la richiesta del City (115 milioni) appare fuori portata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MANCHESTER CITY

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Pasalic, Ilicic. All. Gasperini.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Fernandinho; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.



Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City, come vederle in tv e in streaming

Le gare saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport. Lokomotiv Mosca-Juventus si giocherà alle ore 18.55, fischio d'inizio di Atalanta-Manchester City invece alle ore 21. Sfide che saranno entrambe visibili sui canali Sky Sport Uno (201), disponibile per digitale terrestre e satellitare, e Sky Sport 251, solo per il satellite. Gli abbonati di Sky potranno usufruire anche dello streaming tramite l'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.