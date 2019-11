INTER-VERONA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CONTE MERCATO JURIC CORI BALOTELLI - Si continua a discutere della sconfitta patita in rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund, anche delle pesanti dichiarazioni di Antonio Conte al termine della sfida, ma è tempo di tornare in campo. Per il secondo anticipo del sabato, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma la partita Inter-Verona.

Nel turno precedente, i nerazzurri hanno battuto fuori casa il Bologna grazie alla doppietta di Romelu; di contro, i gialloblu di Ivan al centro delle polemiche per il caso Balotelli , hanno battuto il Brescia tra le mura amiche conquistando punti importanti in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 29, Inter 28, Roma 22, Atalanta 21, Cagliari 21, Lazio 21, Napoli 18, Fiorentina 16, Verona 15, Parma, Torino 14, Udinese 13, Milan e Sassuolo 13, Bologna 12, Lecce 10, Genoa 8, Sampdoria 8, Brescia 7, SPAL 7.