CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI/ Secondo quanto riportato dal portale 'Gonfialarete', la posizione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli sarebbe sempre più in bilico. Il tecnico di Reggiolo, alla seconda stagione in azzurro, non ha iniziato al meglio la stagione ed ora potrebbe rischiare l'esonero.

Per prendere il suo posto, i nomi caldi sarebbero quelli di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. In particolare il primo che, dopo aver lasciato la Juventus, darebbe più garanzie agli azzurri.