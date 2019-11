CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA SIVIGLIA LUIS ALBERTO LAZIO MONCHI - Davide Calabria nel mirino del Siviglia? Piovono smentite. Ieri alcuni quotidiani italiano hanno parlato della presenza del direttore sportivo degli spagnoli, Monchi, sugli spalti del 'Giuseppe Meazza' in occasione della sfida di campionato Milan-Lazio (terminata col risultato di 1-2) per visionare due possibili obiettivi, per gennaio o giugno.

Oltre all'esterno destro del, anchesarebbe tornato nel mirino degli andalusi. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la situazione è decisamente diversa: il Siviglia non ha espresso alcun interesse nei confronti di Calabria, non essendo alla ricerca di rinforzi in quel ruolo. Per quanto riguarda il 27enne estroso centrocampista della, si tratta di una operazione decisamente complicata, soprattutto per ildi gennaio, nonostante l'interesse sia noto da tempo. Questa è la situazione allo stato attuale, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane.