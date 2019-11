CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan passato in estate al Wolverhampton, ha rilasciato un'intervista al 'Daily Mail' per parlare del suo approdo in Premier League e del suo addio dal club rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Il retroscena di mercato: ''Ad un certo punto mi hanno messo in una posizione in cui mi sono detto: 'Va bene, devo andare via.

Dopo aver parlato con la società ho maturato questa decisione. Mi è dispiaciuto lasciare il Milan perché avevo un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra e i tifosi mi adoravano per davvero. Sarò sempre milanista. Le notti dopo il gol nel derby contro l'Inter non ho dormito"."Quando ho saputo dell'interesse del ​​Wolverhampton per me ho scelto immediatamente di venire in Inghilterra. Qui sono felice e tranquillo. Pochi gol? Sto iniziando ad adattarmi e mi sento ben voluto dai fan e dai miei compagni di squadra. I risultati arriveranno".