Inter, da dove nasce lo sfogo di Conte e cosa farà ora Marotta

CALCIOMERCATO INTER CONTE/ Nella serata di ieri, dopo la sconfitta in rimonta contro il Borussia Dortmund, Antonio Conte si è sfogato ai microfoni della stampa lamentando inesperienza ed una rosa corta non adatta a giocare al massimo delle possibilità due competizioni di altissimo rango come la Serie A e la Champions League. Il match del Signal Iduna Park è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il tecnico leccese che, già nelle ultime partite, aveva lanciato qualche avvisaglia in merito ai giocatori a disposizione e ad alcune scelte di mercato.

Uno sfogo che quindi nasce da lontano e che potrebbe rovesciare i piani in casa Inter in vista delle prossime operazioni in entrata.

Calciomercato Inter, da Vidal a Matic: le possibili soluzioni di Marotta

In Germania però, è arrivato lo sfogo definitivo dell'ex ct della Nazionale italiana nei confronti della società e verso alcune scelte di programmazione che non avrebbero convinto Conte. Intanto, la finestra di calciomercato invernale si avvicina e Marotta e i suoi colleghi potrebbero accontentare l'ex Chelsea con qualche rinforzo di livello. Il primo nome è sicuramente quello di Arturo Vidal, sul quale però l'ex dirigente della Juventus è stato molto chiaro nella serata di ieri. Attenzione anche ai profili di Granit Xhaka, in uscita dall'Arsenal di Emery, Dejan Kulusevski, stellina del Parma di Roberto D'Aversa e Nemanja Matic, mediano del Manchester United. In attacco, l'infortunio di Sanchez ha decisamente complicato le cose, ma il cileno dovrebbe rientrare a gennaio. In ogni caso resta sempre la tentazione Ibrahimovic, sul quale però la concorrenza è agguerritissima.