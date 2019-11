CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ALLEGRI TONI / Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la propria panchina dopo la scelta consensuale con Niko Kovac di interrompere il proprio rapporto lavorativo.

Al momento la scelta è ricaduta sul traghettatore, dopo il rifiuto di ten Hag a lasciare l'Ajax nel bel mezzo della stagione , ma il club bavarese ha intensficato i contatti con Arsene Wenger con l'allenatore francese che freme dalla voglia di tornare su una panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Più defilata la candidatura di Massimiliano Allegri. Luca Toni, ex centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale azzurra, però sponsorizza fortemente l'ex allenatore della Juventus per il dopo Kovac alla sua ex squadra. Ecco le parole riportate dal quotidiano spagnolo 'Sport': ''Penso che Allegri sarebbe l’allenatore giusto per il Bayern ma penso che non voglia trasferirsi a Monaco. Penso che non verrà''.