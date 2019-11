NAPOLI SALISBURGO INSIGNE EDOARDO DE LAURENTIIS / Sono ore di fuoco in casa Napoli in seguito all'ammutinamento nel post-partita col Salisburgo, con i calciatori che dopo un confronto acceso nello spogliatoio hanno disertato il ritiro imposto dalla società tornando ognuno nella propria abitazione.

La decisione della squadra è arrivata dopo che il presidente Aurelioaveva già lasciato lo stadio 'San Paolo'. Per questo, secondo un retroscena raccontato dal quotidiano 'Repubblica', il capitano Lorenzoavrebbe riferito al figlio Edoardoche i giocatori non sarebbero rientrati al centro sportivo. "Noi torniamo a casa nostra, dillo pure a tuo padre..." le dichiarazioni attribuite ad Insigne. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI