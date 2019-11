p>CALCIOMERCATO MILAN / Stefanoha l'ardua missione di ribaltare una stagione iniziata davvero in maniera disastrosa dal suo: la squadra rossonera ha l'obbligo di rientrare in corsa per un posto in Europa, vista l'importanza che questo traguardo comporterebbe per le casse della società e quindi anche per il mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'La Gazzettad dello Sport', senza la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan vedrebbe sfumarsi ben 50 milioni di euro, tra incassi allo stadio per tre partite sicure, eventuali bonus degli sponsor e i 40 milioni minimi di premi Uefa. Per quanto riguarda invece l'Europa League, gli introiti minimi si possono stimare in 15-20 milioni. Arrivare in Europa è quindi fondamentale per il futuro prossimo del Milan, anche per ridare valore ad un brand che negli ultimi anni sta sempre di più scomparendo.