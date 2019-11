JUVENTUS RIBALTA POGBA / Nei successi degli ultimi anni della Juventus, sia in termini di risultati che di sviluppo del progetto, c'è anche lo zampino di Javier Ribalta, ex braccio destro del Ds juventino Fabio Paratici ed ora direttore sportivo dello Zenit in Russia.

Intervistato da 'Tuttosport', è dunque lo stesso Ribalta a fare il punto su quelli che possono essere i futuri campioni della Juve, soffermandosi sulla ricerca del 'nuovo Cristiano Ronaldo da prendere prima dei 25 anni': "Chi è più fattibile tra Pogba, Mbappé, Joao Felix e Haaland? Nessuno dei quattro mi sembra semplice, però una pizza con un amico me la giocherei sul ritorno di Pogba. Senza Champions, Paul è destinato a lasciare il Manchester United".