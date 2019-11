CALCIOMERCATO INTER ARSENAL XHAKA/ Sembra decisamente turbolenta la situazione in casa Arsenal sia dal punto di vista dei risultati che dell'umore dello spogliatoio. Granit Xhaka, ormai ex capitano dei Gunners, negli ultimi giorni ha avuto un duro scontro con la tifoseria della squadra del Nord di Londra. Contrasto che l'ha portato anche ad attaccare in maniera forte i fans dell'Arsenal con la conseguenza della perdita della fascia da capitano, che il manager Unai Emery ha affidato a Pierre Emerick Aubameyang.

Secondo quanto riportato anche dal 'Times' oltremanica, ora Xhaka sembrerebbe sempre più destinato a lasciare l'Arsenal nella prossima finestra di calciomercato e, alla finestra, potrebbe esserci l'Inter di Antonio Conte a caccia di rinforzi. Il giocatore svizzero è stato già accostato alla Beneamata e, un profilo con le sue caratteristiche, potrebbe raffigurare il tassello mancante nella linea mediana nerazzurra.