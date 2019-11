VERONA SBOARINA BALOTELLI RAZZISMO GIUDICE SPORTIVO SETTI/ Il caso relativo ai cori razzisti intonati da parte della tifoseria scaligera verso Balotelli durante la sfida di domenica tra Hellas e Brescia, continua a tenere banco. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it , della vicenda ha parlato il sindaco della città veneta Federico Sboarina.

Sindaco, lei ha detto che domenica non ci sono stati i cori razzisti verso Balotelli, conferma?

"Confermo. Non ci sono stati cori razzisti allo stadio, nessuno li ha sentiti e non lo dico solo io. Ciò che ha fatto Balotelli è inspiegabile perchè senza alcun motivo ha avviato una gogna mediatica su una tifoseria e su una città".

E' vero che il Comune vuole agire legalmente contro Balotelli per diffamazione?

"E' la mozione presentata da cinque consiglieri nella quale si chiede al Comune di adire a vie legali nei confronti di chi abbia diffamato Verona.

Condanno in modo deciso ogni forma di razzismo, ma sono altrettanto fermo contro coloro che strumentalmente costruiscono sul nulla una falsa immagine della città e dei suoi abitanti. Questo è inaccettabile".

Il Giudice Sportivo ha chiuso il settore "Poltrone Est" del Bentegodi, quindi significa che qualcosa è successo...

"Ribadisco, non ci sono stati cori. La decisione del Giudice Sportivo è l'esito scontato di una vicenda kafkiana. Famiglie, bambini e abbonati storici che siedono comodamente in Tribuna Est, pagheranno per una vicenda senza senso".

Il Verona ha vietato lo stadio fino al 2030 all'ultrà Luca Castellini per aver detto che Balotelli non è del tutto italiano. Condivide la scelta del presidente Setti?

"Rifiuto queste frasi ingiustifcabili e che non fanno parte del pensiero dei veronesi. Chi le ha pronunciate si dovrà prendere le proprie responsabilità e subirne le conseguenze".

Spesso al Bentegodi si sono sentiti cori di discriminazione razziale e non solo. Cosa risponde a chi definisce la tifoseria del Verona razzista?

"Che non è vero. E' passata un'era geologica dai precedenti fatti. Da allora tutto è cambiato".