CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO / Buone notizie per l'Inter dalla Russia.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ilsembrerebbe deciso a riscattare a fine anno, arrivato in prestito durante la campagna estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il centrocampista portoghese è completamente rinato in terra russa, la dirigenza del Lokomotiv è intenzionata a far leva sul proprio diritto dopo il rendimento fornito dal giocatore, eletto da tifosi e media come giocatore del mese di ottobre. L'Inter così incasserebbe circa 18 milioni di euro, soldi che poi verrebbero subito reinvestiti sul mercato.