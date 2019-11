Bayern Monaco, prende quota Wenger: l'annuncio in diretta

BAYERN MONACO WENGER / Il casting per il dopo Kovac al Bayern Monaco ha già trovato un serissimo candidato. Come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, il Bayern che valuta anche il traghettatore Flick ha preso contatti con Arsene Wenger dopo il 'no' di ten Hag e nelle ultime ore è arrivata l'apertura decisa dello storico ex manager dell'Arsenal all'ipotesi bavarese.

Intervistato da 'BeIN Sports' infatti, Wenger all'ipotesi di subentrare sulla panchina del club bavarese ha risposto in modo netto: "Certo!". E quindi ha aggiunto: "Allenare è stata tutta la mia vita fino ad ora. Ti manca l'intensità, le partite, preparare le gare, gli allenamenti. Ho allenato per 36 anni senza interruzioni, fare un anno lontano dalle pressioni mi ha fatto bene e la gente vede che sono più rilassato. Ma allenare mi manca".