CALCIOMERCATO MILAN ULTIME / A questo Milan serve innanzitutto una scossa, in termini di voglia, prestazioni e risultati. Poi sarà il calciomercato a mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli forze fresche e nuove alternative per completare una rosa che, nonostante i grandi investimenti delle ultime sessioni, presenta comunque alcune lacune evidenti.

E secondo quanto riferisce 'Tuttosport', la dirigenza avrebbe promesso all'allenatore l'arrivo di tre tasselli: un terzino, un difensore centrale ed un attaccante. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Per quanto riguarda il ruolo di terzino, molto potrebbe passare dalla possibile partenza di Calabria per il quale si è parlato di contatti col Siviglia. La dirigenza rossonera intanto si è cautelata e continua a monitrorare Celik del Lille, club con cui vanta ottimi rapporti, e Dumfries del Psv Eindhoven. Per quanto riguarda i centrali l'attenzione al momento è rivolta in particolar modo alla situazione di casa Juventus, con Rugani e Demiral non centrali nel progetto tecnico bianconero: al Milan piacerebbe soprattutto il secondo, ma bisogna trovare la quadra sulle valutazioni. Infine in attacco il sogno dei tifosi è il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che però al momento è una pista fredda. A meno di riaperture su pressing di Maldini e Boban, un nome buono secondo il quotidiano torinese potrebbe essere quello di Myron Boadu, classe 2001 dell'Az Alkmaar, già autore di 11 reti e 9 assist in 20 presenze.