p>CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Ilcontinua a sognare Zlatansecondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', anche il presidenteora è pronto a scendere in campo per cercare di portare in città l'attaccante svedese. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

I contatti con Mino Raiola sono continui, per verificare se esistono veramente i margini per far trovare la giusta quadratura del cerchio sull'aspetto economico. La richiesta dell'ex Inter, Milan e Juve ad oggi è quella di un contratto da 8 millioni di euro per 18 mesi, il Bologna e Saputo sono a lavoro per abbassare questa cifra. Anche perché al momento nessuno top club europeo si è fatto avanti.