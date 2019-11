BORUSSIA DORTMUND INTER INFORTUNIO POLITANO / Piove sul bagnato in casa Inter. Già a corto di alternative, il tecnico Antonio Conte esce dal clamoroso ribaltone di Dortmund (3-2 dopo il vantaggio per 0-2) con un altro infortunio.

Quello di Matteoche subito dopo il suo ingresso in campo al 73' ha rimediato un durissimo pestone sulla caviglia sinistra non sanzionato dall'arbitro e che ne ha condizionato il finale di gara e non solo. L'attaccante ha infatto lasciato lo stadio in stampelle e si teme l'interessamento dei legamenti. Saranno gli esami strumentali delle prossime ore a far capire se e per quanto l'allenatore nerazzurro perderà un altro elemento in un reparto che dovrà fare a meno anche di Alexis Sanchez per diverse settimane ancora.