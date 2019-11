NAPOLI ANCELOTTI /AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Dopo le voci di dimissioni, cominciano a circolare indiscrezioni secondo cui potrebbe essere Aurelio De Laurentiis ad esonerare Carlo Ancelotti. Si attendono novità, mentre si parla già del possibile sostituto: Allegri e Spalletti i primi nomi che circolano.

ORE 10.30 - Al centro sportivo di Castel Volturno cominciano ad arrivare i calciatori del Napoli. Alle 11 scatta l'allenamento, per ora non arrivano dichiarazioni o prese di posizione da parte della società.

ORE 9.30 - Spunta un retroscena riportato dal quotidiano 'Repubblica'. Il capitano Lorenzo Insigne, dopo che il presidente Aurelio DeLaurentiis aveva lasciato il 'San Paolo', si sarebbe rivolto al figlio Edoardo De Laurentiis preannunciando l'ammutinamento: "Noi torniamo a casa, dillo a tuo padre..." il virgolettato attribuito all'attaccante azzurro.

ORE 7.35 - Che i rapporti non fossero sereni era chiaro ed evidente ormai da giorni, ma quella deflagrata al termine di Napoli-Salisburgo è una vera bomba che rischia di portare a conseguenze ancora difficili anche da immaginare.

Anche perché al momento mancano le versioni ufficiali dei diretti interessati, ma da quelle ufficiose emerge, dopo un confronto acceso nello spogliatoio al termine dell'incontro, un vero e proprio ammutinamento della squadra, che senza autorizzazione ma con il presunto assenso del tecnico Carlo, decide di disertare il ritiro imposto dal presidente Aurelio.

La sua contrarietà alla soluzione del ritiro a Castel Volturno d'altronde Ancelotti l'aveva già dichiarata pubblicamente. Al 'San Paolo' poi nella tarda serata di ieri sera la conferma dei rapporti tesi che non escludono anche soluzioni clamorose. La ricostruzione dei fatti intanto dice che i calciatori, dopo essersi visti respingere dalla dirigenza la richiesta di interrompere il ritiro, a seguito di un confronto interno molto acceso avrebbero contattato i propri avvocati per capire le possibili conseguenze in caso di ammutinamento disobbedendo all'ordine imposto dai vertici del club. A quel punto, la squadra avrebbe quindi deciso di non andare in ritiro, lasciando vuoto il pullman diretto a Castelvolturno e rientrando ognuno nelle proprie abitazioni, ad eccezione di Ancelotti e staff tecnico. Lo stesso Ancelotti che insieme a Llorente ha disertato la conferenza e le interviste post-partita nonostante gli obblighi Uefa varando un silenzio stampa che ha fatto molto rumore.

Improbabile a questo punto che il presidente De Laurentiis decida di punire tutta quanta la squadra, ma per 'La Gazzetta dello Sport' i rapporti tra presidente ed allenatore sarebbero ormai seriamente compromessi tant'è che non si esclude il rischio di un clamoroso gesto di Ancelotti con le dimissioni nelle prossime ore. Intanto, la prima scadenza è fissata per le 11 con l'allenamento mattutino. Un termine importante per capire i prossimi sviluppi di questa vicenda, in attesa di versioni ufficiali.