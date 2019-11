CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI BOCA JUNIORS / Carlo Ancelotti vive un momento a dir poco complicato. Dopo il botta e risposta con la società sulla decisione di andare in ritiro, stasera nello spogliatoio del Napoli è scattato il caos: la società ha imposto di continuare il ritiro, la squadra ha deciso autonomamente di tornare a casa, quindi senza autorizzazione. Questa la ricostruzione degli ultimi minuti, con Ancelotti che non si era neanche presentato davanti alle telecamere e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Salisburgo.

Una serie di ribaltoni che evidenziano lo stato di caos nel Napoli.

Come se non bastasse, dall'Argentina arriva un'indiscrezione a dir poco clamorosa. Secondo Marcelo Benedetto e Diego Latorre di 'Fox Sports Radio', infatti, Ancelotti si sarebbe avvicinato alIl rapporto teso conlo avrebbe portato ad aprire la porta a un possibile addio nelle prossime settimane. Anche gli 'xeneizes' sono in un momento difficile, con il tecnico Gustavoche ormai ha i giorni contati. Le notizie che arrivano dall'Argentina fanno intravedere uno scenario incredibile e suggestivo, con Ancelotti sulla panchina dela guidare Daniele. A complicare la pista, però, ci sarebbe l'aspetto economico tra la situazione del club gialloblù e lo stipendio dell'allenatore ex