Champions League, i risultati della 4a giornata: spettacolo Chelsea-Ajax!

CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI 4A GIORNATA / Non solo le italiane in campo. Il martedì di ChampionsLeague è ricchissimo di gol oltre al 3-2 del Borussia Dortmund contro l'Inter. A Londra il Chelsea si è reso protagonista di un'altra rimonta contro l'Ajax, recuperando il 4-1 di svantaggio, anche grazie alla superiorità numerica. Vittoria rotonda in rimonta anche per il Valencia per 4-1. Successo per 3-1 del Lione.

Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo G

Lione-Benfica 3-1: 4' Andersen, 33' Depay, 89' Traore; 77' Seferovic

Zenit-Lipsia 0-2: 49' Demme, 63' Sabitzer

Classifica: Lipsia 9, Lione 7, Zenit 4, Benfica 3

Gruppo H

Valencia-Lille 4-1: 25' Osemhen (L), 66' Parejo, 82' autogol Soumaoro, 84' Kondogbia, 90' Torres

Chelsea-Ajax 4-4: 2' Autogol Abrahm; 5' e 71' Jorginho (C), 20' Promes, 35' Autogol Arribalaga, 55' van de Beek, 63' Azpilicueta (C), 74' James (C)

Classifica: Ajax 7, Chelsea 7, Valencia 7, Lille 1