BORUSSIA INTER PAGELLE E TABELLINO/ Grande rammarico Inter, i nerazzurri si complicano il passaggio del turno. I gol di Lautaro e Vecino del primo tempo non bastano a contenere l'esubernza e la convinzione del Dortmund. I padroni di casa guidati da Hummels, entrano nella ripresa con un piglio diverso. Fraseggio veloce e cambi continui di gioco che mandano in confusione la soldita difesa nerazzurra. Hakimi, autore di una prestazione maiuscola sugellata dalla doppietta perosnale, e Brandt affondano la squadra di Conte.

BORUSSIA DORTMUND

Bürki 5,5 – Subisce due reti più per disattenzione della retroguardia che sue.

Hakimi 7– Con Biraghi frenato dal giallo dei primi minuti ha spazio per spingere in avanti. Quando punta l’uomo ha spesso la meglio. Riporta in partita la squadra accorciando le distanze, complica la serata nerazzurra firmando il sorpasso tedesco.

Akanji 5,5 – Va fuori tempo, si fa saltare da Lautaro nell’azione del primo gol nerazzurro. Soffre più dei compagni per tutta la durata del match

Hummels 6 – Non regge l’urto contro l’argentino interista sul vantaggio degli avversari. Tante disattenzioni non da lui. Si riprende nella ripresa.

Schulz 6 – Soffre nel primo tempo le incursion di Candreva. Prende campo nella ripresa servendo i compagni.

Witsel 6,5 – Sempre al centro della manovra. Dà velocità al giro palla tedesco. Si fa vedere in alcune occasioni con tiri dalla distanza respinti dalla difesa interista.

Weigl – Entra nel secondo tempo con un altro piglio. Dà lucidità alle azioni

Sancho 6,5 – Tanto campo per poter affondare. Qualità di gioco e rapidità nei movimenti. Un Handanovic reattivo gli nega il gol sul finale del primo tempo. Dal 82’ Piszczek sv

Brandt 6,5 – Aiuta la squadra nei fraseggi d’attacco. Gioca sulla trequarti con disinvoltura. Approfitta dello svarione difensivo sulla rimessa laterale e con un destro a giro sul palo lungo riporta in parità la squadra.

Hazard 6,5 – Si accentra e spesso scambia la posizione con Gotze. Non dà punti di riferimento alla difesa nerazzurra, allargando il gioco sulla fascia sinista. Dal 89’ Guerreiro sv

Gotze 6 – Anche se in posizione avanzata non è mai statico. Ruota per tutto il fronte d’attacco, fa valere le sue qualità.

Prova ad impensierire Handanovic con un tiro, non certo bellissimo, quasi dal dischetto del rigore.

All. Favre 7 – Dopo un primo tempo sofferto, la squadra entra nella ripresa con convinzione e ribalta il risultato.

INTER

Handanovic 5,5 – Salva in molte occasioni il risultato , per capitolare senza colpe.

Godin 5,5 – Aiuta la squadra nelle ripartenze. Grande colpa sul pareggio del Dortmund.

de Vrij 5,5 – Partecipa insieme a tutto il reparto al crollo fisico e mentale della squadra.

Skriniar 5 – Tanto pressing per la prima parte del match. In balia del fraseggio dei tedeschi dopo il primo gol.

Candreva 5,5 – Padrone sulla fascia nel primo tempo. Serve Lautaro e Vecino per i gol nerazzurri. Si fa sorprendere nella ripresa. Leggerezza sulla rimessa laterale che porta al pareggio i padroni di casa.

Vecino 6 – Ha il merito di siglare raddoppio interista, ma non è in una grande serata e viene sostituito da Conte. Dal 68’ Sensi 5 – Entra per dare sostanza al centrocampo senza riuscirci.

Brozovic 5,5 – Vanifica il buono che ha mostrato nel primo tempo con una disattenzione che costa caro a lui e alla squadra sulla rimessa di Candreva.

Barella 6 – Prestazione al servizio della squadra. Lotta e corre in mezzo al campo, tanto lavoro sporco di livello. Calo fisico nella ripresa.

Biraghi 5 – Soffre molto gli uno contro uno con Hakimi. Il giallo preso in avvio di partita lo limita. Dal 67’ Lazaro 5- non dà l’aiuto richiesto da Conte.

Lukaku 5 – Spento, non incisivo come in Serie A. Lotta di fisico con la difesa giallonera senza creare insidie. Dal 73’ Politano sv- entra subisce un fallo che lo limita nella corsa.

Lautaro 6 – Continua ad essere decisivo in questa Champions. Dopo pochi minuti, con un’azione personale sfida la difesa tedesca e apre le marcature. Da una sua grande intuizione riparte l’azione del raddoppio nerazzurro. Unico che prova a riaccendere la fiamma nerazzurra nella ripresa

All. Conte 5 –La squadra manca di personalità internazionale. Dopo una prima frazione di gioco positiva e ordinata i suoi uomini crollano.

Arbitro Danny Makkelie 6 – Gestisce con ordine il match e i cartellini.

TABELLINO

Borussia Dortmund- Inter : 3-2

BORUSSIA DORTMUND(4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel,Weigl; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze. A disp.: Oelschlagel, Guerreiro, Dahoud, Zagadou, Paco Alcacer, Delaney, Pszczek. All. Favre

INTER(3-5-2):Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Sensi, Politano, Lazaro, Borja Valero, Esposito, Bastoni. All. Conte

Marcatori: 5’ Lautaro (I), 40’ Vecino (I), 51’ , 76’ Hakimi (B), 64’ Brandt (B)

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Ammoniti: 1’ Biraghi(I), 30’ Skriniar (I), 48’ Candreva (I), 79’ Hazard (B)

Espulsi: