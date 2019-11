NAPOLI SALISBURGO CHAMPIONS LEAGUE / Alla fine della giostra è un'occasione sprecata. Il Napoli aveva il match point per centrare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. Non è stato così al 'San Paolo', con la squadra di Ancelotti che anzi parte male. All'11 va in vantaggio il Salisburgo su calcio di rigore, ineccepibile a causa di una sciocchezza da parte di Koulibaly, scriteriato nell'intervento in area in scivolata su Minamino.

Gli azzurri vedono i fantasmi, ma reagiscono bene a cominciano a macinare gioco e soprattutto occasioni.

Il Napoli va vicinissimo al pareggio diverse volte, poi lo raggiunge al 44' con un bel gol di Hirving Lozano, che riscatta un inizio di stagione con qualche critica. I padroni di casa si sciolgono, ma cominciano a sprecare una chance dietro l'altra, in alcuni casi anche in maniera clamorosa. Sono quasi 30 i tiri totali dei partenopei, che non vanno oltre il pareggio. Il Napoli cestina la vittoria che avrebbe significato qualificazione agli ottavi, ma i punti di vantaggio sulla terza restano 4 (il Genk ha perso 2-1 a Liverpool, che ora è primo a 9 punti). Con due partite a disposizione, basterà vincere contro la squadra belga per avere la tranquillità matematica.

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool 9, Napoli 8; Salisburgo 4; Genk 1