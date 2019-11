Borussia Dortmund-Inter 3-2: rimonta clamorosa, qualificazione lontana!

BORUSSIA DORTMUND INTER HAKIMI RIMONTA / L'Inter sfiora l'impresa a Dortmund ma butta tutto al vento.

I nerazzurri, che hanno dominato il primo tempo, chiudendolo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di, si sono fatti rimontare nella ripresa, buttando via la partita e molto probabilmente la qualificazione alla fase finale di Champions League. Ora bisognerà fare risultato sia con lo Slavia che con il Barcellona, sperando che i tedeschi perdano punti per strada.

Borussia-Inter 3-2:5' Lautaro Martinez (I), 40' Vecino (I); 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

Classifica: Barcellona 8, Borussia Dortmund 7, Inter 4, Slavia 2