SALISBURGO NAPOLI HAALAND CHAMPIONS LEAGUE CALCIOMERCATO / Erling Braut Haaland non si ferma più. La stagione del gigante norvegese che sta stregando l'Europa continua senza sosta. Stasera contro il Napoli ha timbrato nuovamente il cartellino, su calcio di rigore, arrivando a una cifra mostruosa: sono già 23 i suoi gol in stagione in 17 presenze. Il Salisburgo lo ha pagato 5 milioni dal Molde, ora vale 20 volte tanto. Per lui, infatti, si parla di un valore schizzato a 100 milioni di euro.

I top club europei lo stanno osservando da tempo, stasera a Napoli sono presenti gli scout della Juventus , che è una delle squadre interessate.

Insieme ai bianconeri le altre super forza come il Real Madrid e il Manchester City. Haaland, inoltre, stasera al 'San Paolo' - come evidenzia 'Opta Paolo' - è diventato da record: con la rete di stasera il classe 2000 è il quarto giocatore della storia ad aver segnato in tutte e quattro le sue prime presenze in Champions League. Come lui c'erano stati solo Zé Carlos (Porto, 1992-93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) e Diego Costa (Atletico Madrid, 2013/14). Haaland, però, con i suoi 19 anni è il più giovane di tutti. L'ennesimo numero straordinario di un ragazzo destinato a grandi cose.